شارك عدد من طائرات F18 التابعة للقوة الجوية الكويتية وعدد من طائرات F16 التابعة للقوة الجوية المصرية.



ضمن فعاليات تمرين (اليرموك 3) المنعقد في جمهورية مصر العربية الشقيقة خلال الفترة من 2 إلى 16 اغسطس 2017.

واشتمل التمرين على العديد من عمليات الدفاع والهجوم المشترك عن الأهداف المخطط لها مسبقا والتدريب على الاستطلاع الجوي للأهداف المعادية باستخدام احدث التكتيكات الجوية واساليب القتال الحديثة، كما تخلل التمرين عدد من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم بين القوات المشاركة.

يأتي تمرين (اليرموك 3) في إطار دعم علاقات التعاون العسكري المشترك بين البلدين الشقيقين وتبادل الخبرات وتعزيز القدرة على ادارة أعمال القتال الجوي المشترك.