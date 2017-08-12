دعا مدير عام وعضو مجلس إدارة جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية د.نبيل العون أهل الخير المتبرعين إلى الإسهام في إدخال الفرحة والبسمة على وجوه المحتاجين من الأرامل والأيتام وغيرهم، وذلك عبر زيارة موقع الجمعية أو الاتصال عليها لإرسال مندوبيها لتسلم التبرعات من خلال الـ «كي نت» او التبرع عبر موقع الجمعية الإلكتروني.

وفي هذا السياق أطلقت جمعية السلام الخيرية مشروع نحر الأضاحي ضمن حملة تحت شعار «أضحيتك للأشد حاجة» لمساعدة اللاجئين وفقراء المسلمين ومحتاجيهم في 6 دول مثل قرغيزيا وطاجيكستان والفلبين وسورية واليمن وبورما لما تعانيه من ظروف استثنائية، حيث الحاجة والبؤس وضنك العيش حاليا بسبب الحروب والكوارث الطبيعية.

وقال العون في تصريح صحافي إن الجمعية جريا على عادتها السنوية طرحت مشروع الأضاحي للمجتمعات الفقيرة والأشد احتياجا بهدف الوصول الى تعزيز قيم الأخوة وإعلاء فضائل التراحم والتكافل وتقوية روابط المودة والمحبة بين المسلمين، مضيفا ان مشروع الأضاحي يأتي بالتزامن مع فرحة المسلمين وابتهاجهم بقرب حلول عيد الأضحى المبارك بغرض التيسير على المتبرعين والمحسنين للتضحية بالإنابة عنهم يوم النحر وإيصالها إلى المحتاجين في يوم العيد لإدخال السرور والرضا عليهم.

وأكد العون أن الجمعية فتحت للمتبرعين فرصة للأجر والمثوبة وزيادة الحسنات من خلال طرح مشروع إفطار الصائمين في يوم عرفة، موضحا ان جمعية السلام الخيرية طرحت هذا العام وللعام الثاني على التوالي مشروع تفطير الصائمين في يوم عرفة الذي يحل قبل يوم العيد وذلك داخل الكويت وفي جمهورية قرغيزيا وسورية واليمن.