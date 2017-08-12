صرف البدلات وتحسين الخدمات أهم المطالب

عادل الشنان ـ فرج ناصر

نزع وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الخدمات ياسر ابل فتيل أزمة «الموانئ» بعد تهديد نقابة العاملين بالاعتصام بدءا من يوم غد الاحد ولمدة 3 أيام من التاسعة صباحا حتى الـ 11 قبل الظهر.وكشف مصدر مسؤول لـ «الأنباء» ان الوزير ابل اجتمع مع رئيس النقابة عبدالله السرهيد واطلع على أبرز مطالب العاملين في الموانئ، مشيرا الى انه من المقرر ان يلتئم اليوم السبت اجتماع ثان بحضور قيادات من مؤسسة الموانئ. وأوضح المصدر ان الوزير ابل حرص على ضرورة التوصل إلى حلول سريعة لأبرز المطالب دون الدخول في اعتصامات، بالإضافة إلى إحالة المطالب الأخرى للمعنيين في اللجان القانونية والإدارية المختصة والبت فيها بصورة عاجلة.

وعن أبرز المطالب التي تنظر إلى تحقيقها النقابة أفاد المصدر بأنها ترتبط بـ «صرف بدلات تم إقرارها من قبل ديوان الخدمة المدنية خلال العامين الماضيين وتحسين تعامل الإدارة مع الموظفين والنظر في الشكاوى المقدمة منهم والبت فيها وتحسين الخدمات المقدمة من المؤسسة لما يعتبر تحسينا إضافيا لصورة الدولة وطريقة تعاملها مع المنافذ البحرية».

وبين أن الوزير ابل بحث البنود التي يطالب بها الموظفون والكيفية التي سيتم من خلالها تنفيذها وتحقيقها في أسرع وقت ممكن دون تأجيج الموقف داعيهم إلى تطبيق نظرية وسياسة الباب المفتوح والتواصل المباشر مع الموظفين والاستماع لمطالبهم.

من جانبه رئيس نقابة العاملين بمؤسسة المواني عبدالله السرهيد بان الاعتصام قائم غدا ولن يتم التراجع عنه الا في حال تنفيذ وتحقيق جميع مطالب النقابة مؤكدا بأننا على استعداد بالتفاوض من اجل مصلحة الوطن والمواطن مؤكدا ان الخلاف مع ادارة المؤسسة ليس خلافا شخصيا وإنما لمصلحة العمل.