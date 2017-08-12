العازمي: الأسواق شهدت كميات كبيرة تخطت كل التوقعات

محمد راتب

أعلن مدير إدارة الرقابة البحرية التابعة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية مرزوق العازمي ان موسم الربيان لهذا العام سيكون الأفضل إنتاجية بين الأعوام السابقة، فبعد إعلان بدء صيد الروبيان بالمياه الدولية والإعلان عن موسم الربيان الرسمي بالبلاد لهذا العام بتاريخ الأول من أغسطس الجاري شهدت الأسواق كميات كبيرة من الروبيان التي تخطت كل التوقعات المرجوة.

وأشار العازمي إلى أن الإنزالات بالسوق منذ بدء موسم الروبيان تخطت ٨٠٠ سلة باليوم وهو ما يقارب ضعف الإنتاج الذي شهده الموسم بالعام الماضي حيث كانت الكميات تتراوح بين ٣٠٠ و٤٠٠ سلة يوميا، وهذا يعتبر مؤشرا واضحا لتكاثر المخزون بالصورة المطلوبة.

ولفت إلى ان ازدياد معدلات الإنتاج كان نتيجة لعدة أسباب وجهود متوالية وخطوات مدروسة اتخذتها هيئة الزراعة والثروة السمكية لحماية المخزون من الاستنزاف وكذلك إعطاء الفرصة الكاملة لعملية التكاثر وكان ذلك من خلال منع المخالفين بشتى الطرق والتصدي للصيد الجائر وتشديد الدوريات الرقابية على السواحل وحظر البيع بالأسواق.

وأوضح العازمي ان الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ممثلة في قطاع الثروة السمكية لن تدخر جهدا في الوقوف أمام التجاوزات والتعديات والتصدي للمخالفين لما لهذه التجاوزات من تأثير سلبي على المخزون السمكي وكذلك تعمل الهيئة جاهدة لتنمية الثروة السمكية والحفاظ عليها.