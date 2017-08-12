محمد راتب

دعا رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية السابق د.سعد الشبو نواب مجلس الأمة الموقعين على ميثاق العمل التعاوني إلى إعلان موقفهم حول ما أثارته الحكومة من دراسة لخصخصة التعاونيات، مؤكدا أن عليهم الوفاء بوعودهم التي أطلقوها لدعم الحركة التعاونية وعدم المساس بمكتسبات الشعب الكويتي.

وذكر الشبو في تصريح لـ «الأنباء» أن ما نشر عن وجود دراسات لدى الحكومة لخصخصة القطاع التعاوني يكشف عن عزم مسبق لدى الجهات المختصة لتدمير العمل التعاوني والالتفاف على أموال المساهمين من دون وجه حق، معربا عن أسفه لهذه التوجهات التي لن تزيد الأمور إلا تعقيدا والأوضاع إلا تصعيدا.