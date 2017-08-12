فرج ناصر

من منطلق التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية والمستفيدة من المشاريع التي تقوم بتنفيذها وزارة الأشغال العامة متمثلة بقطاع المشاريع الإنشائية، تم عقد اجتماع بين وكيل وزارة الأشغال العامة المساعد لقطاع المشاريع الإنشائية م. غالب شلاش ونائب المدير العام للهيئة العامة لشؤون القصر د. عبداللطيف السنان بالمبنى الجديد للوقوف على آخر المستجدات بما يخص مشروع المبنى الرئيسي للهيئة العامة لشؤون القصر وعقد التأثيث الخاص به حيث تم توريد ما نسبته 80% من كمية الأثاث المطلوب للعقد.

خلال الاجتماع تم التباحث عن كيفية الإسراع في تشغيل جميع الأنظمة الحديثة في المبنى حتى يتمكن العاملون في الهيئة من القيام بأعمالهم اليومية بأفضل مستوى بعد الانتقال للمبنى الجديد، وتم استعراض البرنامج الزمني للأعمال المتبقية وإلزام المقاول به دون مماطلة وإلا ستطبق شروط العقد المتعلقة بتأخر التسلم ومنها غرامات التأخير وسحب الأعمال والاستبعاد من المناقصات التي ستطرح مستقبلا من قبل وزارة الأشغال العامة.