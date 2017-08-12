أعلن رئيس الجمعية الكويتية للسلامة المرورية عضو المجلس الأعلى للمرور د.بدر المطر عن تشكيل الجمعية فريق عمل من المختصين بالسلامة المرورية لتقديم بحث علمي ودراسة مستفيضة عن الوضع المروري بالكويت، ووضع الحلول والمقترحات للمشكلة المرورية بجميع جوانبها.
وأضاف المطر في تصريح صحافي أن الهدف من تشكيل اللجنة هو تهيئة القاعدة المعرفية التي تسهل اتخاذ القرار المناسب من قبل المعنيين، لافتا إلى أن الدراسة ستأخذ بعين الاعتبار أهدافا إستراتيجية وأهدافا إجرائية كلها تصب في رسالة واحدة مفادها: أن نسهم معا في الحد من حوادث السير، فضلا عن تقييم درجة وعي المواطنين والمقيمين في البلاد، وقياس مدى وعيهم بمجالات الأمن والسلامة ومدى تطبيقهم ومعرفتهم لمفاهيم السلامة الوقائية.