أكد محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود امس على أهمية الأمن في المجتمع باعتباره مطلبا أساسيا وركيزة أساسية للازدهار والتنمية.

وقال خلال استقباله عددا من القيادات الأمنية في وزارة الداخلية: إن سيادة القانون وتطبيقه على الجميع من شأنه الحفاظ على الأمن والاستقرار لراحة المواطنين.

وأشاد بجهود ويقظة رجال الأمن وإخلاصهم في التصدي لمحاولات العبث بأمن الكويت واستقرارها، فضلا عن جهودهم لحماية أمن المواطنين والمقيمين.

ولفت إلى الدور الكبير والمسؤولية الجسيمة الملقاة على رجال الأمن في التصدي لكل أنواع الجريمة والخارجين عن القانون في المحافظة.