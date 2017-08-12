الأرز البلاستيكي يطفو عند وضعه في الماء ويصدر رائحة عند احتراقه

عاطف رمضان

علمت «الأنباء» ان وزارة التجارة والصناعة وجهات معنية في الدولة أخذت عينات عشوائية من الأرز من السوق الكويتي ولم تكتشف وجود ارز بلاستيكي كما جاء في احد مقاطع الفيديو التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت مصادر لـ «الأنباء» انه لزيادة التأكد ايضا تم إرسال هذه العينات العشوائية التي تم الحصول عليها من مختلف الأسواق في الكويت وكذلك من فروع التموين إلى مختبرات وزارة الصحة وجار انتظار النتائج.

من جانبه، تابع وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ما جاء في مقطع الفيديو من خارج الكويت بالرغم من انه في إجازة خاصة، حيث تواصل مع صاحب مقطع الفيديو الذي أشاد بسرعة تفاعل الوزارة مع مقطعه وبجهودها في الكشف عن حقيقة ما يرد من شكاوى للمواطنين.

وطمأنت المصادر جمهور المستهلكين من ان كميات الأرز الموجودة في الأسواق المحلية سليمة وان الكويت من افضل الدول في المنطقة تطبيقا للمواصفات القياسية على جميع الأغذية التي يتم استيرادها من الخارج.

ولفتت المصادر إلى انه بمجرد انشار هذا الفيديو، قامت الاجهزة المسؤولة بأخذ عينات عشوائية من الأرز من السوق ولم يتم اكتشاف ارز بلاستيكي، ما يدل على ان ما نشر في مقطع الفيديو غير صحيح، وانه نشر قبل ٣ سنوات تقريبا مثل هذا الفيديو في احدى الدول الخليجية وأيضا نفت الجهات المسؤولة في هذه الدولة ما ورد في مقطع الفيديو بعد فحصها عينات عشوائية من الأرز في أسواقها.

ولفتت المصادر إلى ان الجهات المسؤولة تأخذ كل شكوى بعين الاعتبار وانه في حال وجود أي معلومات تشير إلى وجود نتائج غير سليمة لأي منتجات عينات يتم إرسالها لمختبرات وزارة الصحة سواء كانت العينات من الأرز او أي منتج آخر يتم التعامل مع النتائج ويتم كذلك نشر تعميم وسحب العينات من الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.

وأشارت المصادر إلى ان أي منتجات تدخل السوق المحلي يتم فحصها قبل دخولها إلى الأسواق بشكل اعتيادي.

وقالت المصادر ان الوزارة سبق ان تعاملت مع مثل هذه الحالة عندما انتشر فيديو في اكتوبر الماضي يتضمن وجود سكر ضار للاستعمال الآدمي وان نتائج الفحوصات اثبتت سلامة عينات السكر.

يذكر انه لمعرفة الأرز البلاستيكي من الحقيقي هناك طرق تقليدية يمكننا التمييز بها كوضع الأرز في أكواب ماء فإن الأرز البلاستيكي سيطفو للأعلى، كما انه لو تعرض للاحتراق ستصدر منه رائحة البلاستيك.