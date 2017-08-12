القاهرة - كونا: أكد رئيس مركز الكويت للفنون الإسلامية فريد العلي ضرورة الاهتمام بفن الخط العربي باعتباره احدى ركائز الهوية العربية في ظل الهجمة الغربية لطمس الهوية العربية والإسلامية تحت ما يسمى «تطوير».

جاء ذلك في تصريح ادلى به العلي لـ «كونا» عقب افتتاح ملتقى القاهرة الدولي الثالث لفن الخط العربي تحت شعار «جني الثمار» والذي يستمر حتى 24 أغسطس الجاري بمشاركة 21 دولة عربية وأجنبية.

وقال العلي ان فن الخط العربي من الفنون المهمة خاصة انه لغة القرآن الكريم واللغة التي يستطيع ان يتحاور ويتفاهم بها الجميع فيما بينهم، مشيرا الى اهمية ابراز دور اللغة العربية في مثل هذه الملتقيات على مستوى العالم.

وأشار الى ان الدول العربية تعمل الآن لتسليط الضوء على فن الخط العربي من خلال اقامة المعارض والملتقيات لمواجهة محاولة التغريب وطمس الهوية العربية والإسلامية.

وأكد ان الخط العربي سيظل يحافظ على الهوية العربية باعتباره احدى ركائزها، مؤكدا انه التراث الوحيد الذي حفظه الله في القرآن الكريم.