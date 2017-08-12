انخفض سعر برميل النفط 1.42 دولار في تداولات أمس الجمعة ليبلغ مستوى48.23 دولار أميركي مقابل 65ر49 دولار للبرميل في تداولات أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية تراجعت أسعار النفط الخام في تعاملات أمس بعد أن قالت وكالة الطاقة الدولية إن ضعف التزام منظمة (أوبك) بتخفيضات الإنتاج يطيل أمد استعادة السوق لتوازنها رغم نمو قوي للطلب.

وانخفض خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنحو 10 سنتات ليصل إلى مستوى 49ر48 دولار للبرميل كما انخفض خام القياس العالمي مزيج (برنت) تسليم أكتوبر أمس بنحو 7 سنتات ليصل إلى مستوى 83ر51 دولار للبرميل.