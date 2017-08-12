شاركت دولة الكويت ممثلة بوزارة التربية وجمعية الكشافة الكويتية في المخيم الكشفي الدولي والذي اقيم بالدنمارك بمشاركة 40 الف كشاف وقائد من مختلف دول العالم .

وقال رئيس الوفد الكويتي وليد الملا في تصريح صحافي ان الكويت شاركت ب 30 كشاف وقائد منوها ان المخيم تضمن 600 برنامج توعوي هادف حرصنا على المشاركه فيه والاستفادة باكبر قدر منه .



واضاف انه تم اقامة يوم وطني استعرضنا فيه الماكولات الشعبية والقهوة العربية اضافة الى توزيع الاوسمة الكويتية على اغلب المشاركين لافتا الى انه تم عرض انشودة كويتية في هذا اليوم على المسرح تبرز دور سمو امير البلاد حفظه الله ورعاه وولي عهده الامين في السلام والعمل الانساني الامر الذي ادى الى تفاعل كبير من قبل الحضور في الفقرة الكويتية والتي كانت مسك ختام اليوم الوطني

واعرب الملا عن بالغ شكره وتقديره لوزارة التربية ولرئيس جمعية الكشافة الكويتية د عبدالله الطريجي على تسهيل مهمة مشارك الوفد الكويتي في المخيم وازالة كل المعوقات التي واجهته .