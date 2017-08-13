أكد محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد أن دور المجتمع المدني وجمعيات النفع العام لا يقل اهمية عن دور المؤسسات الرسمية في تحقيق التنمية، منوها الى ان جميع قطاعات الدولة الرسمية والأهلية شريك فاعل ومساهم رئيسي في النهوض بالمجتمع.

جاء ذلك خلال لقائه امين سر جمعية المهندسين م.فهد العتيبي وامين الصندوق م.علي الفيلكاوي، موضحا اهمية التنسيق فيما بين الأطراف كافة والحرص على بذل المزيد من الجهود التي تصب في صالح المجتمع الكويتي بوجه عام.

من جانبه، أعرب م.فهد العتيبي عن التقدير لمحافظ الأحمدي لمتابعته الحثيثة وجهوده الملموسة، مشيرا الى ان اللقاء تطرق الى مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك مع المحافظة، مؤكدا تسخير كافة امكانات جمعية المهندسين لخدمة الكويت عموما ومحافظة الاحمدي على نحو خاص.

وأشار العتيبي الى بحث امكانية التعاون مع المحافظة في مجال خدمة المواطن، وتقديم خدمات هندسية لساكني المدن الجديدة، اضافة الى امكانات اللجان العاملة بالجمعية مثل لجان البيئة والمرور والطاقة المتجددة وغيرها من اللجان التي تقوم بدور خدمي وتنموي داخل المجتمع.