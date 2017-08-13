عاطف رمضان

جددت جمعية المهندسين استعدادها للمساهمة والتعاون مع الجهات المعنية في تنفيذ أفضل البرامج لتحقيق كفاءة الطاقة في البلاد، مشيرة إلى تعاونها مع شركة إنجي الفرنسية والتي تنوي القيام ببعض التطبيقات التجريبية في 3 مساجد بالكويت.

جاء ذلك خلال لقاء عقده رئيس لجنة الطاقة بالجمعية د.بدر الطويل مع مدير عام الشركة كوينتن دي كريسونيرز في الجمعية وتناول أهمية كفاءة الطاقة في المشاريع الحديثة، وذلك بحضور عضوي اللجنة م.سالم الحبيط وم.فهد الزعبي وم.ستيف احد المسؤولين في الشركة.

وذكر رئيس اللجنة د.بدر الطويل أن الجمعية لن تألو جهدا في دعم كل الجهود الرسمية في مجال رفع كفاءة الطاقة، لافتا إلى أن الجانب الفرنسي أبدى اهتماما للاستفادة من التجربة التي قامت بها لجنة الطاقة وحققت نتائج ملموسة في خمسة مساجد تابعة لوزارة الأوقاف وبالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون الشباب.

وأضاف أن لجنة الطاقة عرضت النتائج التي تم تحقيقها جراء التطبيقات الذكية التي قامت بها اللجنة والتي تجاوزت في بعض المساجد نسبة الـ 50%، مضيفا أنه تم التطرق خلال اللقاء أيضا لبعض الخصائص التي من الممكن تحسينها لتحقيق نتائج أفضل من ناحية الجودة والأداء وأيضا من ناحية الوفرة المالية للدولة.