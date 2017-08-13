أصدر وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلــــس الأمة د.فالح العزب قرارا وزاريا حمـــل الرقم 238 لســنة 2017 بتكليف مــــدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة في وزارة العدل هنـــادي الحميدي بالعمل متحدثا رسميا باسم وزارة العـــدل إلى جانب عملها الأساسي كمدير لإدارة الإعلام والعلاقات العامة.

وكان وكيل وزارة العدل بالتكليف خالد الدخيل قد أصدر قرارا إداريا سابقا حمل رقم 2561 لسنة 2017 بتعيين هنادي الحميدي مديرا لإدارة الإعلام والعلاقات العامة في الوزارة بعد أن كانت تشغل المنصب بالتكليف.

من جـــانبها، ثمنت المتحدث الرســـمي باسم وزارة العدل ومدير إدارة الإعلام العلاقات العامة هنادي الحميدي «ثقة مسؤولي الوزارة ودعمهم اللامحدود لعمل الإدارة وحرصهم على مد جسور التعاون والتنسيق المشترك بما يخــــدم الجانب الإعلامي في الــــوزارة»، داعية «جميع الزملاء الإعلاميين في مختلف وسائل الإعلام إلى بدء مرحلة جديدة من العمل الإعلامي على خطى الإعلام الوطني الهادف».