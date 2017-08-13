أطلقت «الرحمة العالمية» التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي مشروع الأضاحي للأقليات المسلمة في آسيا التي تشمل الصين والفلبين وتايلند وسريلانكا وكمبوديا ونيبال، وذلك استشعارا بأحوال المسلمين وتضامنا معهم، ودعما وتشجيعا لقلة مسلمة، وإظهارا لشعيرة من شعائر الله، وهي ذبح الأضاحي في عيد الأضحى المبارك، كما أن المشروع يوفر للمتبرعين والمحسنين فرصة إيصال أضحياتهم إلى أكثر المسلمين احتياجا، من أجل إحياء سنة أبينا إبراهيم عليه السلام، وإدخال السرور والغبطة عليهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وفي هذا الصدد، قال رئيس مكتبي قرغيزيا والصين في «الرحمة العالمية» د.علي الراشد: نسعى لذبح الأضاحي في الدول ذات الأقلية المسلمة، لما في ذلك من الأثر الكبير والنفع الجليل لهم، مبينا أن سعر الأضحية من الغنم في الصين 43 دينارا، ومن البقر في تايلند 43 دينارا، وفي الفلبين 28 دينارا، وسريلانكا وكمبوديا 25 دينارا، وفي نيبال تبلغ 18 دينارا.

ودعا الراشد أبناء الكويت الكرام والمقيمين على أرضها إلى دعم مشروع الأضاحي الذي تنتظره الكثير من الأسر من الأقليات المسلمة في هذه الدول الست من العام إلى العام، مبينا ان الرحمة العالمية بدأت باستقبال تبرعات المحسنين لمشروع الأضاحي عبر فروعها في مختلف مناطق الكويت.