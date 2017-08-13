ليلى الشافعي

أعلن المستشار الإعلامي لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالعزيز الجناحي عن انطلاق دورة «السينما توغرافية» التدريبية اليوم لموظفي الوزارة المتخصصين في المجال الإعلامي التي تستهدف الارتقاء بالمستوى الإعلامي والفني وتقديم محتوى إبداعي للوزارة، مضيفا ان مقدم الدورة هو السينمائي السعودي عبدالله الشريدة الحاصل على الماجستير في «السينما توغرافي» في هوليوود وعضو اللجنة الاستشارية في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية.

وقال الجناحي في تصريح صحافي: ان الدورة التي تقيمها الوزارة للموظفين المختصين في الإعلام ستكون حول الإخراج السينمائي والتصوير والإنتاج وتتناول الجانب النظري والتطبيقي في كيفية التعامل مع الكاميرات السينمائية والإضاءات والتي من شأنها تهيئة المتدرب للعمل في بيئة احترافية، حيث تم اختيار السينمائي السعودي عبدالله الشريدة لتقديم الدورة لتفوقه في المنطقة في مجال التصوير والإنتاج الهادف ولخبرته الواسعة في هذا المجال.