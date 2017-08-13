ليلى الشافعي

جريا على عادة بعثة الحج الكويتية في تقديم كل ما من شأنه المساهمة في تطوير عمل حملات الحج الكويتية وتقديم الدعم اللامحدود لها من اجل المحافظة على الريادة التي بلغتها في السنوات الأخيرة، قام مكتب شؤون الحج بإجراء قرعة توزيع مقر حملات الحج الكويتية بمشعر عرفات بحضور نائب رئيس البعثة مدير مكتب شؤون الحج بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية محمد ناصر المطيري ورئيس فريق وزارة الاوقاف في البعثة سطام المزين واعضاء مكتب شؤون الحج في الوزارة. واكد المطيري في تصريح صحافي ان هذه القرعة تأتي من باب الشفافية والعدالة بين الحملات وذلك كي تكون كل الأمور واضحة امام الجميع وعلى مرأى ومسمع منهم، مشيرا الى ان عملية القرعة تأتي حتى يتمكن كل صاحب حملة من اختيار الموقع المناسب له في مشعر حجاج بيت الله الحرام. وزاد: وما يثلج صدورنا اننا قطعنا شوطا كبيرا في تجهيز المخيمات في مشعر عرفات، وذلك كي تكون جميع الامور واضحة امام اصحاب الحملات قبل الوصول الى الأراضي المقدسة بوقت كاف.

وأردف قائلا: انه تمت زيادة أعداد الحجاج للكويت من 6400 الى 8000 حاج بزيادة 1600 حاج أي بنحو 20% عن العام الماضي.