قال مدير لجنة زكاة الفحيحيل التابعة لجمعية النجاة الخيرية إيهاب الدبوس، إن مشروع الأضاحي يعد من المشاريع الموسمية المهمة التي تقوم اللجنة بتنفيذها داخل وخارج الكويت وتستفيد منه مئات الأسر والعوائل التي ندخل عليها السرور والبهجة في هذه الأيام المباركة، ونحرص على السفر والإشراف المباشر على توزيع الأضاحي وتوثيقها لضمان وصولها إلى المستحقين.

وأشار إلى أنه بدعمكم تستعد زكاة الفحيحيل لوضع اللمسات الأخيرة لمشروع الأضاحي وتبلغ تكلفة الأضحية الأسترالي داخل الكويت 62 دينارا والعربي بـ 85 دينارا وفي خارج الكويت الأضحية تبدأ من 40 دينارا، ونفذ المشروع في عدة دول خارجية منها بنغلاديش ومصر والهند وباكستان واليمن والأردن وتركيا وسيلان وألبانيا وكوسوفا وفي غيرها من الدول المستفيدة، وباب المساهمة والمشاركة مفتوح للجميع، كل قدر استطاعته.

واختتم الدبوس بحثّ المحسنين والمحسنات المساهمة والمشاركة في هذا الخير الكبير الذي تحسب وتعد له الكثير من الأسر المتعففة الأيام والليالي.