استنكر عدد من الشخصيات الكويتية الإساءة من المدعو علي الربيعي على النجم الراحل الكبير عبدالحسين عبدالرضا. وقالت هذه الشخصيات الكويتية في بيان ترك مفتوحا أمام من يرغب من المواطنين للتوقيع عليه: نحن الموقعين على هذا البيان بصفتنا كويتيون محبون لهذه الارض والتي نهلنا من تراثها وتاريخها قيم الوفاء والتآخي والتسامح والوحدة الوطنية، وعشقنا فيها رموز ريادتها الثقافية والفكرية والفنية وكان آخرهم المرحوم بإذن الله تعالى الأستاذ عبدالحسين عبدالرضا الرمز المتألق فنيا وتنويريا والشامخ في عطائه وقيمه ووطنيته وإبداعاته، والذي أدخل الفرح في قلوب الأجيال ورسم الإبتسامة علي وجوه الجميع لا في الكويت فحسب بل في الوطن العربي كله، وهو الفارس التي ترجل عن صهوة عطائه وإبداعه واختاره الله إلى جواره بالأمس بعد أن أسس للفن الكويتي والعربي وأصبح علامة فارقة بالتاريخ الفني الكويتي خصوصا والعربي عموما.



لقد ساءنا وآلمنا ما صدر من المدعو علي الربيعي عبر فضاء التواصل الاجتماعي من ألفاظ نابية بحق المرحوم فقيد الكويت عبدالحسين عبدالرضا والذي دس فيها سمومه الطائفية ورؤاه المتخلفة التي بلغت رفضه حتى الترحم عليه عند الله ، وعليه فإننا ندين ونستنكر بشدة ذلك السم الزعاف الذي تلفظ به المدعو علي الربيعي والذي أساء بغلظة وتوحش لحرمة الأموات، وضرب في مقتل قيم الترابط واللحمة الوطنية والتراحم التي قامت عليها كويت الوفاء وأساء الى المعاني النفيسة التي تمثلت في شخص ومسيرة الفنان المؤسس عبدالحسين عبد الرضا وعطائه طوال حياته الزاخرة بمعاني الخير والحب والجمال، وصادر المدعو علي الربيعي مشاعر الحزن النبيل الذي التحفت به الكويت والخليج ولف محبيه وعشاقه في كل مكان.



في هذا الفيض من بحر الوفاء الذي تبحر فيه سفينة وداعه فإننا نطالب السلطات الكويتية ووزارة الخارجية وسفيرنا في المملكة العربية السعودية بتحرك قانوني جاد وسريع ضد هذا الشخص المسيء لفناننا المؤسس الراحل، وأساء لقيم الوفاء التي قام عليها هذا الوطن الجميل، ونطالب جمعية الفنانين الكويتية وجمعيات النفع العام ومؤسسات وهيئات المجتمع المدني والجسم الثقافي الكويتي، بمشاركتنا إدانة هذا السلوك والتحرك ضد مصدره بالوسائل والطرق القانونية المتحضرة.

نسأل الله سبحانه أن يتغمد فقيدنا برحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه والكويت بأسرها الصبر والسلوان ، وإنا لله وإنا إليه راجعون .

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الموقعون:



ثامر الدخيل /عماد السيف/ أحمد الصراف/ يوسف الجاسم/ عبدالوهاب الهارون/ محمد السنعوسي /د.بدر العيسى /عبدالمجيد القطان/ مسعود حيات/ شملان العيسى /جعفر بهبهاني/ أحمد عبدالعزيزالمطوع/ عادل سامي السلطان/ سرور السامرائي/ أنور الياسين/ هشام حسين العيسى/ محمد معرفي/ د. محمد الرميحي/ إقبال الأحمد/ موسى معرفي/ حسين عبدالرحمن/ علي حسين عبدالرحمن/ د.محمد حسين اليوسفي / ماجده المتروك/ بدر بهبهاني/ هاشم بهبهاني/ عبدالمحسن الفرحان/ المحامي علي البغلي/ د. بشار البغلي/ أنور كرم/ لمى العثمان/ حسين الصباغة / عبدالعزيز العريض/ أنور دشتي/ د. ابراهيم دشتي/ زينب الزيادي/ حسن كرم/ شاكر العبدالجليل/ عبدالعزيز اليحيى/ إيمان حيات/ فاضل الصايغ/ فهد المنيع/ خالد السالم/ حنان جاولي/ هناء جوهر حيات/ حبيب حسين علي/ عبدالمحسن مظفر/ أنور دشتي/ هدى أحمد الصالح/ أنور دشتي / حمدطاهر بوحمد/ د.بدر نادر الخضري/ أريج حمادة