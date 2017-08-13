توفير فرص عمل غير تقليدية للشباب الكويتي

تعزيز أمن الطاقة الكهربائية وتنويع مصادرها

إيجاد اقتصاد صناعي موازٍ لا يعتمد بصفة أساسية على النفط

بشرى شعبان

مشروع مجمع الشقايا للطاقة المتجددة هو مشروع مشترك بين معهد الكويت للأبحاث العلمية ووزارة الكهرباء والماء، ويعد من أهم المشروعات التنموية التي يعمل عليها المجلس الأعلى للتخطيط من أجل تحقيق رؤية صاحب السمو باستخدام المصادر المتجددة للطاقة بنسبة 15% مع حلول عام 2030 في الكويت.

في عام 2009 طرح المشروع كفكرة على صاحب السمو، وكمقترح للتنفيذ عام 2011، وفي عام 2013 تم طرح المشروع رسميا للتنفيذ.

وبعد عرضه على صاحب السمو بدأت رحلة التحول تجاه الطاقة المتجددة والتي تعتمد على الطاقة الشمسية ومصادر الرياح، فكان مشروع مجمع الشقايا الذي انجز منه ما يقارب الـ 65%.

«الأنباء» تنشر تفاصيل المشروع وما تم إنجازه بالأرقام.

وتتركز رؤية المشروع علىتنفيذ رؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لتأمين 15% من حاجة الكويت للطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030.

وتعزيز أمن الطاقة الكهربائية وتنويع مصادرها في الكويت.و توفير فرص عمل غير تقليدية وخلق اقتصاد صناعي مواز لا يعتمد على مصدر الدخل الرئيسي للدولة وهو النفط.

ومن اهم اهداف المشروع ما بلي:

٭ تــوفـــيـــر الـثـــروة الهيدروكربونية للأجيال القادمة.

٭ توفير معلومات دقيقة حول اداء وتكلفة توليد الكهرباء من تقنيات الطاقة المتجددة لمتخذي القرار.

٭ توفير بنية تحتية لمشاركة القطاع الخاص في توليد الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة.

اما الأهداف الكمية فهي: انتاج 15% من القدرة الإنتاجية في الكويت عام 2030.

مكونات المشروع

المرحلة الأولى: خلال هذه المرحلة انجزت إدارة المشروع ما يلي:

٭ تزويد وتركيب خطوط هوائية جهد 132 ك.ف بمنطقة الشقايا

٭ تزويد وتركيب محطة تحويل رئيسية 132/11 كيلوفولت

٭ محطة طاقة الرياح 10 ميغاوات تشغيل وصيانة لمدة 6 سنوات

٭ محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية 10 ميغاوات تشغيل وصيانة لمدة 6 سنواتأما في 2018 فسيتم انجاز محطة الطاقة الشمسية الحرارية 50 ميغاوات قدرة تخزينية لمدة 10 ساعات باليوم «تشغيل وصيانة لمدة 6 سنوات»، وإنشاء وإنجاز وصيانة مرافق محطة تقنيات الطاقة المتجددة بالشقايا.

وبالعودة الى نوفمبر 2016 بدأت مراحل المشروع بالظهور، فقد دشن وزير الكهرباء والماء الربط الكهربائي للمحطة، حيث تم ربط محطة الرياح ومحطة الطاقة الشمسية بالشبكة الكهربــائيــة وبدء أول تصدير للطاقة المتجددة من مجمع الشقايا عبر مشروع محطة الشقايا للطاقة الشمسية الكهروضوئية، مشروع محطـة الشقايـا لطاقة الرياح، مشروع خطوط النقل بطول 30 كم، مشروع محطة الشقايا للربط الكهربائي، مشروع محطــة الشقايا للطاقة الشمسية.

الجدوى التنموية

خلق فرص عمل وطنية بواقع 1200 فرصة عمل اثناء فترة التشغيل والصيانة عند نهاية جميع المراحل.

العائد على الاستثمار: المرحلة الأولى للمشروع غير استثمارية والمراحل المتبقية سوف تطرح للقطاع الخاص كفرص استثمارية بنظام الشراكة بين القطاعين الخاص والعام.

فترة استرداد رأس المال: 10 ـ 12 عاما.

تعزيز المؤشر الدولي: وضع الكويت ولأول مرة على قائمة

الدول المنتجة للطاقة الكهربائية من مصادر متجددة كطاقة

الرياح والطاقة الشمسية.

نوع التمويل: ضمن ميزانية الجهة المخصصة من وزارة المالية.

قدرة الجهة على التنفيذ: 65% من المرحلة التنفيذية.

مزايا المشروع

ما يميز مشروع الشقايا على المستوى العالمي انه:

أول مشروع بالعالم يجمع مزيجا من تقنيات الطاقة المتجددة تحت إدارة موحدة.

أكبر مشروع طاقة شمسية يخزن الطاقة ويؤمن انتاجها لـ 10 ساعات بعد مغيب الشمس.

أكثر من 40% من مكونات المحطة سوف توفر من السوق المحلية،وأول مشروع صناعي سوف يكون له اثر ايجابي على البيئة الصحراوية.

أهم المخرجات المستهدفة

استراتيجيا: تعزيز أمن الطاقة (عصب التنمية المعاصرة).

اقتصاديا: استقطاب رأس المال المحلي والأجنبي يقدر بـ 1.5 مليار دينار كويتي.

اجتماعيا: خلق فرص عمل جديدة وغير تقليدية.

صناعيا: تعزيز فرص الصناعات الخفيفة المحلية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

بيئيا: تعزيز مكانة الكويت اقليميا وعالميا فيما يتعلق بصون البيئة والحفاظ عليها.







