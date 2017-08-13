فرج ناصر

كشف رئيس نقابة العاملين بمؤسسة الموانئ الكويتية عبدالله السرهيد عن وعد وزير الإسكان ياسر ابل بحل مشاكل موظفي المؤسسة التي يعانون منها، وهي عدم صرف البدلات المستحقة لهم، وكذلك بعض المزايا الخاصة ببعض الفنيين والمراقبين.

وأضاف خلال الاجتماع الذي عقدته نقابة الموانئ مع وزير الإسكان وقيادات من إدارة الموانئ ان الوزير ياسر ابل تعهد بمنح جميع البدلات وإصلاح جميع الأوضاع التي تعرقل مسيرة عمل الموظفين، مؤكدا انه لم يعط وقتاً محدداً، لكنه وعدهم بأن الأمور في طريقها للإصلاح خلال الفترة المقبلة.

وقال: «انه رغم هذه الوعود إلا ان النقابة ماضية في تنظيم اعتصامها اليوم في مبنى النقابة بمؤسسة الموانئ من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشرة، وسيتم التطرق خلال الاعتصام الى كل الأمور والمزايا والمشاكل وكذلك البدلات التي هي حقوق شرعية لموظفي الموانئ».

وأشار الى ان وزير الإسكان تبنى قضية حقوق المواطنين من خلال أخذ جميع الكشوفات المتعلقة بموظفي المؤسسة، وان تتم دراستها وفقا الإجراءات القانونية من خلال المستشارين الذين سيبحثون تلك الكشوفات ومدى قانونيتها.