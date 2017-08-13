أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الاحد على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع1.1 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6846 نقطة و 2.58 نقطة للوزني و5.99 نقطة ل(كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 4ر16 مليون دينار كويتي (نحو 2ر54 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1ر74 مليون سهم تمت عبر 3538 صفقة.

وكانت أسهم شركات (زين) و(وطني) و(بيتك) و(الامتياز) و(هيومن سوفت) و(اهلي متحد) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (امتيازات) و(استهلاكية) و(كويت ت) و(خليج ت) و(ك تلفزيوني) و(كفيك) الأكثر ارتفاعا.

ويعد (كويت 15) مؤشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من حيث القيمة السوقية التي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.

وصمم (كويت 15) ليكون المقياس الرائد للاقتصاد الكويتي وليتبع أداء بورصة الكويت ككل بغرض الحصول على أقصى قدر من الشفافية وتسهيل تداول المشتقات وقياس العائد على الاستثمار وأداء الصناديق والمحافظ.

وتتم مراجعة واختيار الشركات المتضمنة في (كويت 15) مرة كل ستة أشهر ليعكس الشركات ذات السيولة الأعلى والحجم الأكبر من حيث القيمة الرأسمالية.