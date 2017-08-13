ثامر السليم

متابعة لأعمال المسح والرصد للمنطقه البحريه المتأثرة ببقع الزيت جنوب البلاد ،فقد قام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة المدير العام الشيخ عبدالله احمد الحمود الصباح، ونائب المدير العام لقطاع شئون الرقابة البيئية الدكتور محمد داود الاحمد ، بجوله استطلاعية في المنطقة الجنوبية بواسطة الطائرة العمودية، وذلك وفق ما أوردت الهيئة العامة للبيئة في بيان لها .

وقد تم خلال هذه الجولة الاطلاع على سير الاعمال الجارية حاليا في أعمال المكافحة والسيطرة على الزيوت، إضافة إلى تحديد الانتشار وتوزع هذه البقع لتوجيه الاعمال وإدارة فرق العمل.

ومن المقرر ان تستمر أعمال الاستطلاع الجوي ودراسة صور الاقمار الصناعية بما يحقق مزيدا من الوضوح في التعامل مع الوضع في البيئة البحرية..