بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام النوبات «أ، ب، ج» لفريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير بعدة حملات للكشف على تراخيص المحلات والإعلانات والأغذية للتأكد من مدى التزام تلك المحلات والجمعيات بتراخيص البلدية وأنظمة السلامة والنظافة العامة.

وفي هذا السياق بين رئيس فريق الطوارئ ناصر الهاجري أن الفريق قام بجولات مكثفة على منطقة أبو فطيرة الحرفية كانت حصيلتها تحرير ‪ 19 مخالفة تنوعت ما بين انتهاء مدة ترخيص الإعلان، مزاولة العمل بكرت منته، بيع وتداول أغذية غير مطابقة الشروط، إقامة إعلان بدون ترخيص، عدم وضع إعلان تعريفي خاص بالنشاط، عدم وضع الإعلان في مكان بارز، عدم التقيد بالنظافة العامة، تعديل وضع مخططات هندسيه، فتح وتداول مواد غذائية قبل الحصول على ترخيص من البلدية، إلى جانب رفع ‪ 105إعلانات عشوائية مختلفة الأحجام، تم إعطاؤه إنذار بجلب التراخيص، وتم غلق محل بناء على القرار37/2017.