أعلن نائب المدير العام لشؤون قطاع المساحة في البلديةعبدالله عمادي اليوم الاحد عن انطلاق العمل بنظام إنجاز معاملات المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكترونيا ابتداء من اكتوبر المقبل.

وقال عمادي في كلمة على هامش الاجتماع الثالث بين البلدية ومؤسسة الرعاية السكنية ان الربط الآلي سيكون على معاملات شهادات الأوصاف وكتب التحديد لعقارات الرعاية السكنية.



واضاف ان تلك الخطوة تستهدف التخفيف على المراجعين وتحسين بيئة الأعمال وتأتي تماشيا مع خطة البلدية الرامية الى تبسيط الإجراءات والتحول إلى ميكنة المعاملات الكترونيا استجابة للتوجه العام للدولة لتحسين بيئة الأعمال.



واشار الى تدريب بعض موظفي الرعاية السكنية على استخدام البرنامج الذي تم إعداده بواسطة إدارة أنظمة المعلومات في بلدية الكويت من خلال الدخول على صفحة البلدية و البرنامج المعد لهذا النوع من المعاملات عن طريق موظفي الرعاية السكنية لإنشاء المعاملة.



وذكر عمادي أنه تم الاتفاق بين البلدية والرعاية السكنية على البدء التجريبي بإنجاز المعاملات بالنظام الآلي والورقي في 20 أغسطس الجاري للتأكد من عدم وجود ملاحظات أو أي عوائق مبينا انه سيتم إيقاف المعاملات بالنظام التقليدي (الورقي) في الأول من أكتوبر المقبل.

وافاد بأنه سيتم الربط الآلي مع بنك الائتمان بعد نجاح التجربة مع الرعاية السكنية في القريب العاجل.