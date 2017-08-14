ليلى الشافعي

أكد نائب رئيس بعثة الحج الكويتية مدير مكتب شؤون الحج في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد المطيري أن أولى دفعات بعثة الحج غادرت مساء أمس إلى الأراضي المقدسة ثم تتوالى الدفعات إلى أن تكتمل من خلال الدفعة الأخيرة التي ستكون في 22 الجاري.



وأوضح في تصريح صحافي ان الدفعة الأولى من البعثة ستغادر اليوم وستضع اللمسات النهائية على تجهيزات مقر البعثة وتجديد ما يلزم حتى اكتمال بقية أعضاء البعثة.



وأضاف انه فيما يخص الحملات فإن أولى الدفـــعات ستغادر البـــلاد في 23 الجاري، وتستمر بقية الحـــملات في السفر إلى الأراضي المقدسة إلى ما قبل الوقوف بعرفة بأربعة أيام.