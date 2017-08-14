ناشد مدير العلاقات العامة بلجنة الرميثية للزكاة والصدقات التابعة لجمعية النجاة الخيرية وليد الكندري أهل الكويت الخيريين المساهمة في توفير أجهزة غسيل لمرضى الفشل الكلوي بمصر حيث يعاني الكثير من المرض الخطير ولا تتوافر لديهم الامكانيات المادية التي توفر لهم العلاج مما يجعل المرض يقعدهم عن العمل ورعاية أسرهم ويفاقم من حالتهم الصحية.

وقال الكندري ان العمل الخيري لم يعد مقتصرا على تسلم المساعدات وتسليمها للمحتاجين فقط فقد تطور العمل الخيري وأصبح له دور ريادي مشهود في شتى الجوانب لاسيما الطبية منها ومن خلال مشروعنا هذا نطمح إلى توفير الرعاية الطبية لمئات المرضى الفقراء الذين لا تتوافر لديهم الأموال للعلاج من هذا المرض الخطير الذي يتطلب العلاج منه مبالغ كبيرة وبشكل مستمر لذا حرصنا انطلاقا من دورنا الديني والإنساني والخيري على تقديم المساعدة لهذا المركز الطبي الخيري الإنساني الذي يقدم العلاج للفقراء بالمجان.

وحول تكلفة المشروع قال الكندري ان تكلفة المشروع تبلغ 33 ألف دينار وذلك لشراء 10 أجهزة لغسيل الكلى، موضحا أن باب المساهمة متاح للجميع بأي مبلغ.



وحض الكندري أهل الخير المساهمة على شراء عدد 10 أجهزة لغسيل الكلى وذلك لتخفيف المعاناة عن هؤلاء المرضى.



وللتواصل ودعم المشروع الاتصال على 99597825 أو 25631016.