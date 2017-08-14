دعت السفارة الأميركية المواطنين الكويتيين معلمي اللغة الانجليزية الجدد وحديثي التخرج في تخصصات الاعلام والصحافة والادب الانجليزي والاميركي للتقدم للالتحاق ببرنامج الفولبرايت لتدريب المدرسين المساعدين لتدريس اللغات الاجنبية، لافتة الى ان موعد استقبال الطلبات هو الاحد 3 سبتمبر المقبل.



وأضافت ان برنامج الفولبرايت لتدريب المدرسين المساعدين لتدريس اللغات الاجنبية ممول بالكامل من وزارة الخارجية الاميركية يقضي خلالها المشارك من حديثي التخريج في تخصصات الاعلام والصحافة والادب الانجليزي والاميركي ومعلمي اللغة الانجليزية الجدد تسعة شهور في جامعة اميركية يقوم خلالها بتعليم اللغة العربية للطلاب الاميركيين مما يساهم في صقل مهارات التدريس لدى المشاركين وزيادة اتقانهم للغة الانجليزية، .



هذا ويساعد البرنامج على تعزيز تعليم اللغة الاجنبية في الكليات والجامعات الاميركية من خلال عمل المشاركين كمساعدي معلمين بلغتهم الام داخل صفوف الدراسة.



وأشارت السفارة الى ان الطلاقة باللغة الانجليزية إلزامية للمتقدمين على الا تقل درجة اختبار الانجليزية كلغة اجنبية (التوفل) عن 79-80 أو 6.0 في اختبار نظام اللغة الانجليزية الدولي IELTS والمرشحون المثاليون لهذا البرنامج هم من لديهم رغبة اللقاء بالناس والانخراط في المجتمع المضيف من خلال المشاركة في الفعاليات المجتمعية والأنشطة داخل الحرم الجامعي.



هذا ويتمتع المشاركون في برنامج الفولبرايت FLTA بحس الإبداع والاعتماد على الذات والقدرة على المحافظة على علاقات ممتازة مع اعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب.

وأوضحت انه على الراغبين في المشاركة تعبئة طلب الترشح آليا على الموقع https://apply.embark.com/student/fulbright.flta وإلحاق المستندات التالية مع الطلب:

سجل العلامات الأصلي مع توفير ترجمة مصدقة للغة الانجليزية، شهادة التخرج، رسائل توصية عدد 3، تقرير بنتيجة التوفل TOFEL أو الايلتس IELTS.