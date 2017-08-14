فرج ناصر

قام الوكيل المساعد لقطاع المشاريع الإنشائية في وزارة الأشغال م.غالب شلاش بزيارة مشروع مبنى محافظة مبارك الكبير في غرب أبو فطيرة للوقوف على آخر مستجدات الأعمال الموقعية للتسريع من إنجاز المشروع.



وقال ان مساحة الأرض المخصصة للمشروع 17 ألف متر مربع ويتكون من سرداب يحتوي على محطة الكهرباء والمولد وغرف لخزان مياه الحريق ومصلى ومواقف للسيارات، ودور أرضي يحتوي على بهو ومدخل لكبار الزوار ومدخل للموظفين ومكاتب ديوان المحافظة والديوانية، أما الدور الأول فيحتوي على مكتب المحافظ واستراحة له وقاعة اجتماعات، ويضم المشروع خيمة رئيسية للمبنى تغطي المدخل على مسطح 4 آلاف متر مربع وأخرى صغيرة لانتظار السيارات، معلنا ان نسبة الانجاز في المبنى تجاوزت 70% حتى الآن.