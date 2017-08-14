الكويت قفزت إلى المركز 56 في مؤشر تنمية الشباب

قال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان إن الكويت حريصة على دعم الشباب وتوفير حياة كريمة وبيئة تحضن أفكارهم ومبادراتهم البناءة في كل المجالات.

وأضاف الروضان في تصريح صحافي بمناسبة اليوم العالمي للشباب، إن صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، راعي الشباب الأول وأكبر الداعمين لهم فهم صمام الأمان، وقوة الوطن، وعدة الكويت وثروتها وبسواعدهم وطاقاتهم وعلمهم ووعيهم يفرضون علينا الإصغاء لهم وإشراكهم بالتخطيط لمستقبل واعد يأخذ بعين الاعتبار طموحاتهم لأنهم الركيزة الأساسية للحاضر والمستقبل، مشددا على الاستثمار في الشباب وتعليمهم، وتدريبهم وتأهيلهم، وكذلك خلق فرص العمل اللازمة لهم لتحقيق ذواتهم وطموحاتهم.

وأكد أن انشاء وزارة الدولة لشؤون الشباب خطوة رائدة دعمها صاحب السمو، وتؤكد على اهتمام الدولة على مدى سنوات بالشباب الذين هم عماد مستقبلنا والذين يمثلون 72% من المجتمع، مشيرا إلى أن الدولة لا تدخر جهدا في توفير كل متطلبات الشباب واحتياجاتهم في جميع الميادين ومختلف المجالات، كما ان الوزارة تعمل على ترجمة خطابات سموه، وذلك عبر استراتيجية رسمتها لتكون خارطة طريق نجاحات الشباب وجهة راعية للمبادرات الشبابية غير الربحية التي تنفع ذاتهم وبلادهم، كما ان اختيار الكويت لهذا العام 2017 عاصمة الشباب العربي وسموه الراعي الأول لفعاليات هذا الحدث المهم الزاخر بالنشاطات الشبابية المفيدة والمهمة تبرز امكانات الشباب وقدراتهم وتسهم في تطويرها.

وذكر أن البلاد في الفترة الأخيرة قفزت في مؤشر تنمية الشباب المقدم من (رابطة الكومنولث) واصبح ترتيبها في المركز 56 من بين دول العالم بعد أن كانت في الترتيب 110، وبالرغم من جميع الجهود المبذولة نشعر بأننا مقصرون وأنها لا تلبي طموح الشباب ولا الوزارة وبلا شك أننا مستمرون في العمل صفا واحدا مع شباب الكويت للسعي معا لبناء وتطوير وطننا الغالي الكويت، فالشباب هم أساس هذا البلد «والكويت تستحق الأفضل».

وشدد على ضرورة استمرار التعاون بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص ذات العلاقة بالشباب والتكاتف من أجل التوسع في تنفيذ أقوال صاحب السمو وترجمتها على أرض الواقع لينعم الشباب بمستوى معيشي يسوده الإيجابية والتطور ويواكب متطلبات العصر، ويرسم أمامهم خطوات عملية لتحقيق طموحاتهم وتمكينهم في المجالات كافة، مجددا دعوة الشباب الى تقديم كل أفكارهم ومبادراتهم عبر موقع وزارة الدولة لشؤون الشباب www.youth.gov.kw لدعمها وترجمتها الى واقع.