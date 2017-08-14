أعلنت الوكيل بالديوان الأميري ومدير عام مكتب تكريم الشهداء وأسرهم فاطمة الأمير أن المكتب يعتزم تنفيذ بمشروع «أكاديمية المبدعين» وهي أكاديمية تخصصية لتأسيس الأفراد والمجاميع من أبناء شهداء الكويت الأبرار، والعمل على بناء الإبداع في شخصياتهم وجعلهم قدوة مؤثرة ومنتجة في المجتمع.

وأوضحت الأمير أن مكتب الشهيد من المؤسسات التي أوجدت لرعاية أسر الشهداء تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، موضحة ان المكتب ومن خلال متابعة أسر وأبناء الشهداء يقدم العديد من الأنشطة والبرامج الهادفة التي يستفيد منها الأبناء بعد نهاية كل عام دراسي وفي أثناء العطل أو المناسبات، وتستهدف البرامج التنمية البشرية وإعادة الهيكلة التنموية وتعزيز الروح الوطنية ومفهوم الولاء للوطن.

وأضافت: تندرج «أكاديمية المبدعين» في نطاق هذه البرامج، وستضم كوكبة من أبناء شهداء الكويت بهدف مساعدتهم على تحقيق طموحاتهم وصقل هواياتهم التي سيخدمون بلدهم من خلالها، مؤكدة أن الأكاديمية ستنظم دورات متعددة على مدى 12 أسبوعا يقوم خلالها المتدربون بمشاريع فردية وجماعية، وسيتم تخريجهم وتسليمهم دبلومة معتمدة من معهد إكسبشن للتدريب الأهلي.

وذكرت أن الفئة المستهدفة من أبناء الشهداء هم الفئات العمرية من 20- 35 عاما، وبدأ التسجيل في المشروع 8 من أغسطس الجاري ويستمر حتى 27 منه، عن طريق الموقع الإلكتروني www.Martyr.com.kw، معربة عن الأمل في أن تمثل هذه المشاريع دعما لمسيرة الكويت وتطوير الموارد البشرية من أبناء الشهداء، وإعدادهم لخدمة بلدهم في مختلف المجالات، فأبناء الكويت هم الثروة الحقيقية وأساس التقدم والتطور في المجتمع.