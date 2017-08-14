فرج ناصر

علق رئيس نقابة العاملين في المؤسسة العامة للموانئ الكابتن عبدالله السرهيد الاعتصام الذي كانت النقابة تعتزم تنفيذه أمس بعد اجتماعهم مع وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل الذي أبدى تفهمه لمطالب العاملين في المؤسسة ومتابعة احتياجاتهم ومتطلباتهم والعمل على تحقيقها.

وقال السرهيد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس على هامش الاعتصام الذي كان مقرر تنفيذه: ارتأت النقابة وقف الاعتصام احتراما وتقديرا للوزير ياسر ابل الذي أبدى تفهما واضحا وتعاونا كبيرا خلال لقائه مع الموظفين العاملين في المؤسسة الذين بينوا له الكثير من الموضوعات التي تحتاج الى متابعة وتدخل مباشر منه كبدلات الموظفين خصوصا التي أقرت من قبل ديوان الخدمة المدنية منذ سنتين ولم تطبق حتى الآن، موضحا ان متابعة الوزير الحثيثة ولقاءه مع المسؤولين والقياديين في المؤسسة لبحث مطالب الموظفين ومحاولة ايجاد الآلية التي من خلالها يتم تفعيل وتحقيق تلك المطالب المستحقة دليل واضح على حرصه واهتمامه بحل الأمور العالقة.

وأكد أن النقابة اضطرت الى الاتجاه نحو الاعتصام بعد تردي الكثير من خدمات المؤسسة التي تقدمها، وتأخرها في تحقيق متطلبات العاملين المستحقة، مبينا أنها أرادت من اعلانها الاعتصام ايصال رسالة الى المسؤولين بضرورة تحسين الخدمات وبيان رفضهم لما وصلت اليه بعضها من مستوى لا يرقى لعراقة مؤسسة الموانئ، مثمنا مبادرة الوزير في دعوته لأعضاء النقابة وحرصه على الاستماع الى متطلباتهم وبحثه جميع الأمور والجوانب العالقة التي تحتاج الى قرارات سريعة لحلها، قائلا «حضور الوزير ومقابلته للموظفين كان بمنزلة إلقاء التحية، فكان من الواجب علينا بعد ما لمسناه من تفهم وحرص الوزير أن نرد التحية بوقف الاعتصام».