عادل الشنان

أعلن رئيس جمعية أصدقاء النخلة د.عادل دشتي عن انطلاق فعالية «قافلة فريق الايادي الخضراء البيئي» ضمن مسابقة افضل فريق تطوعي بيئي تطبيقا لتوصيات الملتقى الاول للفرق التطوعية الشبابية الذي نظمته الجمعية برعاية الهيئة العامة للشباب، و«التطبيقي» و«البيئة»، مشيرا الى مشاركة العديد من الفرق التطوعية في الفعالية التي تضمنت ورشا بيئية بالتفاعل مع الجمهور مباشرة مع بعض المحاضرات التوعية عن أهمية المحافظة على البيئة وخطورة التعامل السلبي البيئي على حياة الانسان والنبات والحيوان.

واكد دشتي ان اختيار شاطئ انجفة لإقامة الفعالية كان موفقا لفريق الايادي الخضراء حيث جاءت الفعاليات في الهواء الطلق وفي أجواء ترفيهية رائعة لاقت استحسان الجمهور ورواد الشاطئ وتفاعلهم مع البرامج المختلفة مثل الورش الفنية وزراعة وتوزيع الشتلات وجمع القناني البلاستيكية ومعرض اعادة التدوير وعرض السلاحف البحرية وغيرها.

وكشف عن اقامة فعالية أسبوعية بشكل منتظم من قبل الفرق التطوعية تحت رعاية وإشراف جمعية أصدقاء النخلة طوال شهر اغسطس الجاري وبعدها يتم اختيار افضل فريق تطوعي يستحق الفوز بمسابقة الفرق التطوعية البيئية.