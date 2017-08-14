الجمالي: 5 آلاف أسرة تستفيد من مساعدات الجمعية داخل الكويت

باهي أبوالعلا

كشف المتطوع في إدارة المساعدات المحلية في جمعية الهلال الاحمر جعفر الجمالي عن توزيع 366 كوبونا على الاسر المتعففة المسجلة لدى الجمعية لشراء ملابس لعيد الاضحي المبارك بقيمة 30 دينارا بالإضافة إلى توزيع تمور وحليب من شركة «Kdd» ومواد غذائية وستائر من شركة «ابيات».

وأشار الجمالي خلال اطلاق حملة «الأعياد الخيرية» لتوزيع كوبونات كسوة العيد التي اطلقتها «الهلال الأحمر» أمس الى أن الجمعية ترعى 5 آلاف أسرة من المتعففين داخل الكويت من مختلف الجنسيات، ولا يوجد تمييز ضد أحد، مؤكدا أنهم من ذوي الإعاقة والأرامل والمطلقات والمرضى ويتم الاتصال بهم لتحديد موعد قدومهم إلى الجمعية لأخذ المساعدات.

وذكر ان الجمعية تستعد في المرحلة المقبلة لموسم المدارس حيث سيتم تسديد الرسوم المدرسية لبعض الاسر المتعففة غير القادرة والتي تعاني دولهم من صراعات وحروب، بالإضافة إلى توزيع قرطاسية وأدوات مدرسية، موضحا ان شركة مراد بهبهاني تبرعت بألفي شنطة مدرسية سيتم توزيعها على طلبة المدارس من الأسر المتعففة المسجلة في الجمعية.

ولفت الى ان الجمعية تتعاون مع كل الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني لمساعدة المحتاجين لتكملة الأدوار التي يقومون بها دون تمييز آخذين بمعيار الإنسانية والحاجة للمساعدة وهو ما تسعى إليه الجمعية، مضيفا: يمكن للأسر المتعففة غير الكويتية التي تقطن البلاد وترغب في المساعدات العينية أن تقدم أوراقها للجمعية سواء كان افرادها من ذوي الإعاقة والأرامل والمطلقات والمرضى شريطة أن يحضروا أوراقهم الثبوتية كاملة، داعيا أهل الخير للمساهمة بما تجود به أنفسهم والوقوف إلى جانب الجمعية وتضافر كل الجهود لدعم مشاريعها الخيرية والإنسانية فالدال على الخير كفاعله، موضحا أن الجمعية تستقبل الصدقات والزكاة من المواطنين والتي ستؤتي ثمارها على الفقراء والمحتاجين داخل الكويت.