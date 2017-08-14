استقبل رئيس اتحاد الجـمـعـيـات التعاونيـــة الاستهلاكية علي الكندري سفير اندونيسيا في الكويت تاتانج بودي رزاق، وبحضور نائب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية خالد العتيبي والمدير العام بالإنابة بدرالهبيدة.



وقال الكندري: اننا كحركة تعاونية كويتية نرحب بالتعاون والتبادل التجاري مع الدول الصديقة بصفة عامة واندونيسيا بصفة خاصة بحكم تجربتها الرائدة في التبادل التجاري.

من ناحيته، توجه السفير الاندونيسي تاتانج بودي رزاق بالشكر والتـقـدير للكويت حكومة وشعبا على الحفاوة والرعاية اللتين تحظى بهما بعثة بلاده، معبرا عن إعجابه بالحركة التعاونية الكويتية وما تقدم من خدمات للمجتمع الكويتي في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وقال ان القطاع التعاوني الكويتي يعتبر من القطاعات التي تتميز بالدقة والتنظيم، مشيدا بحرص القطاع التعاوني الدائم على تطوير أدائه لخدمة المواطنين والمقيمين في الكويت، والعمل على ضبط الأسعار ومواجهة الغلاء، والعمل على إقامة المهرجانات التسويقية من اجل خلق روح المنافسة وتوفير السلع الغذائية بأعلى جودة وأرخص الاسعار.

وأشار إلى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى ذروته خلال الأعوام الماضية، حيث تستورد اندونيسيا النفط من الكويت، وتصدر للكويت العديد من المنتجات، أهمها الورق والأسمنت والمطاط والفحم والمنتجات الغذائية والخشب والأثاث والسيراميك والالكترونيات ومواد البناء وغيرها.

وأشار إلى أن هناك إمكانيات أكبر لتوسيع دائرة التصدير من اندونيسيا للكويت، متطلعا إلى تعزيز التعاون التجاري وزيادة نسبة الصادرات بين البلدين الصديقين.

من جهته، رحب الكندري بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تدعيمها في مختلف المجالات، خصوصا ما يتعلق بالجانب التجاري، وقال ان الاتحاد مختص بالمواد الغذائية والاستهلاكية، متوقعا أن تلقى المنتجات الاندونيسية قبولا واسعا في الأسواق الكويتية.

كما طلب الكندري من السفير الاندونيسي أن تقدم السفارة الاندونيسية في الكويت كتابا رسميا بالأصناف ذات الجودة والأسعار المناسبة حتى يتم دراستها والعمل على تسويقها عن طريق تنظيم مهرجانات تسويقية للمنتجات الاندونيسية من خلال الجمعيات التعاونية التي تعتبر الأقوى في المبيعات في الكويت من ناحية المواد الغذائية والاستهلاكية.

من ناحيته، اكد السفير الإندونيسي أن المنتجات الإندونيسية ستلاقي قبولا واسعا في الكويت، خصوصا أنها تتمير بجودة عالية وأسعار مناسبة.

كما دعا رزاق رئيس اتحاد الجمعيات الى زيارة إندونيسيا لحضور المعرض السنوي الذي يستقبل أكثر من 1400 شركة، وأيضا زيارة مصانع المواد الغذائية للتعرف أكثر عليها ودراسة كيفية تسويقها في السوق الكويتي.