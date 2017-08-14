ناشدت سفارتنا في واشنطن المواطنين والطلبة الكويتيين الابتعاد عن مناطق اعمال الشغب والصدامات التي تشهدها مدينة (شارلوتسفيل) في ولاية فرجينيا واتباع تعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات الرسمية بالولاية.

وأوضحت السفارة في بيان لها «نظرا لاستمرار ملابسات هذا الحدث نناشد جميع المواطنين والطلبة الكويتيين المتواجدين في ولاية فرجينيا سرعة التواصل معها ومع المكتب الثقافي في واشنطن في حال استجد أي طارئ على وضعهم وذلك على أرقام الطوارئ الواردة أدناه».

أرقام الطوارئ:

رقم طوارئ سفارة الكويت في واشنطن

+12022620758

رقم طوارئ المكتب الصحي في واشنطن

+12023202415

رقم طوارئ المكتب العسكري في واشنطن

+12028180666

رقم طوارئ المكتب الثقافي في واشنطن

+12023642104

واعربت السفارة عن تمنياتها السلامة والامن لجميع المواطنين والطلبة الكويتيين.