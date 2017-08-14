بشرى شعبان

كشف مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبدالله المطوطح ان فرق التفتيش التي تم تكليفها بتنفيذ القرار الخاص بمنع تشغيل العمالة بالاماكن المكشوفة من اول يونيو حتى نهاية اغسطس مستمرة بالحملات التفتيشية على المواقع بكافة المناطق المحافظات.

وبين في تصريح لـ «الأنباء» ان نتائج الحملات حتى نهاية شهر يوليو رصدت 164 موقع مخالفة تم تسجيل اخطار بالمخالفة ومتواجد فيها 211 عاملا.

وفي اعادة التفتيش على 116 موقعا كانت جميعها مستوفية وعدد العمالة المتواجدة المستوفية 163 عاملا ولم يتم تسجيل اي موقع او عمالة مخالفة.

واشاد المطوطح بالتزام اصحاب الاعمال بالقرار وعدم تسجيل مخالفات متكررة متمنيا ان يستمر الالتزام حتى نهاية الفترة المحددة موضحا ان ايقاف العمل بالاماكن المكشوفة من الساعة 11 ظهرا الى 4 عصرا هي للحفاظ على سلامة العمالة.