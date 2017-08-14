استقبل محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود بمكتبه، الإعلامي والكاتب د.خالد الطراح.
تناول اللقاء الأحاديث الودية، لاسيما المتعلقة بطبيعة عمل المحافظات والدور الذي تقوم به في جميع النواحي الخدماتية.
وأكد الشيخ فيصل الحمود أن جميع المحافظين يحاولون جاهدين العمل وفق السبل المتاحة، بما يعود بالنفع على الوطن وتلبية احتياجات المواطنين، مشيرا إلى علاقة وسائل الإعلام بالأجهزة الحكومية، لما تمثله من أهمية بالغة في الدفع قدما نحو شراكة فعالة بين الجانبين، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية الدور المحوري للإعلام كركيزة للتنمية والتطوير والتوعية.
وأشاد المحافظ بالدور الكبير للإعلاميين الكويتيين ومساهمتهم الوطنية بالدفع نحو تحقيق الأفضل لخدمة الوطن والمواطن.