مريم بندق

توقعت مصادر مطلعة ان يبحث مجلس الوزراء قضية سد شواغر القياديين والبت في اختيار وكيل وزارة الصحة والتجديد للوكلاء المساعدين وحسم اسمي وكيلي وزارتي التجارة والمواصلات ومنصب الأمين العام لجامعة الكويت.

وردا على سؤال حول مدى جاهزية تقرير تأمين موقع جنوب المطلاع الإسكاني لعدم عرقلة البدء بتنفيذ المشروع، أجابت المصادر: كلف المجلس المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتنسيق مع وزارة الدفاع بالتأكد من جاهزية المساحات التي حددتها المؤسسة وننتظر إحاطة المجلس بالنتائج بعد انتهاء المهلة الزمنية الممنوحة للمؤسسة.

من جانبه، يحيط نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح المجلس بتطورات أوضاع الاستثمارات الخارجية تمهيدا للإجابة عن الأسئلة البرلمانية المقدمة له في هذا الشأن.

وفي هذا الصدد، قالت مصادر: ان عملا كبيرا يتم باستمرار وبصفة خاصة الآن بهدف تطوير آليات الإشراف ومتابعة الجهات المنوط بها إدارة الاستثمارات المحلية والخارجية ونهدف الى ان يتشارك فريق اختصاصي على مستوى رفيع - يضم ايضا ممثلين عن الجهات المسؤولة عن استثمار الأموال - في متابعة هذه الجهات للتنسيق واتخاذ القرار الأصوب من خلال رؤية تنسيقية إشرافية على جميع الجهات المسؤولة عن الاستثمارات.

وعن تكريم فرق وزارة الداخلية التي أسهمت جهودها بشكل مباشر في سرعة إلقاء القبض على أعضاء «خلية العبدلي» أجابت المصادر: من المتوقع ان يتضمن بيان مجلس الوزراء اليوم إشادة بجهود نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ورجالات الداخلية الذين واصلوا جهودهم لإنجاز المهمة الموكلة إليهم بكل نجاح لتحقيق مصلحة الوطن.

هذا، واقترحت مصادر نيابية منح ترقية استثنائية خاصة لفرق المداهمة التي ألقت القبض على أعضاء «خلية العبدلي» فهؤلاء الرجال وضعوا نصب أعينهم أمن الكويت ولم يبالوا بخطر متوقع عليهم خصوصا ان اعضاء الخلية ضُبطوا بكمية كبيرة من الأسلحة، ما يتوقع إمكانية حملهم السلاح، داعية وزارة الداخلية إلى مواصلة ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام.

هذا، ويبت المجلس في المداولة الثانية لمشروع قانون القيمة المضافة ومشروع قانون الضريبة الانتقائية سواء بالمضي قدما في ضريبة القيمة المضافة وإحالته إلى مجلس الأمة أو تجميد المداولة الثانية مؤقتا، وان كانت المصادر رجحت الموافقة، على ان يترك القرار لمجلس الأمة.