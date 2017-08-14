فرج ناصر

أكد مصدر مسؤول بوزارة الأشغال ان لدى الوزارة توجها وخطة بتنفيذ مشاريع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى بصفتها مقاول الدولة ولكنها ليست الجهة المسؤولة عن تخصيص الميزانية لمشاريع الجهات الحكومية من وزارة المالية، مؤكدا ان ميزانيات المشاريع هي من اختصاص الجهات الأخرى وذلك من خلال تقديم فاتورة لوزارة الأشغال بكلفة المشروع الذي تقوم بتنفيذه الوزارة.

وأضاف ان وزارة الأشغال ستختص فقط بتنفيذ مشاريع البنية التحتية والمشاريع الخاصة بها والتي ستكون تحت إشرافها وهي التي تتكفل بميزانياتها وذلك يأتي بسبب تقليص الميزانيات في الدولة وعملية الإرشاد.

وكشف المصدر ان الوزارة ستطبق هذه الآلية في مشاريعها المستقبلية المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة وخاصة مشاريع خطة التنمية وذلك بالتنسيق مع ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات كونها جهات رقابية.