دعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية قاطني شقق مجمع صباح السالم الإسكاني الذين لم يحضروا لتحديث بياناتهم لضرورة الحضور إلى مقر (مكتب صباح السالم) أثناء الدوام الرسمي في موعد أقصاه (14 / 09 / 2017 م).

ونبهت «السكنية» في بيان إلى أنه في حالة تخلف القاطنين عن الموعد المحدد فإن المؤسسة سوف تضطر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية.



وعلى صعيد آخر، أعلنت المؤسسة إنها تقيم جناحاً تعريفيا في مجمع الأفنيوز بمنطقة الري خلال المدة ما بين 13 و17 الجاري للتواصل مع المواطنين من أصحاب الطلبات الإسكانية.

وتستقبل المؤسسة في جناحها المواطنين يوميا من الساعة 10 صباحا حتى 10 مساء للرد على الاستفسارات بشأن المشاريع الإسكانية الحالية والمستقبلية.

وتسعى المؤسسة لتعريف الجمهور بدورها في الرعاية السكنية بالدولة والمشروعات التي أنجزتها وتحت التنفيذ وحجم المباني العامة والبنى التحتية.