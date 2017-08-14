استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاثنين عند مستوى 301ر0 دينار كما استقر اليورو عند مستوى 356ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم امس الاحد.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 392ر0 دينار في حين ارتفع الفرنك السويسري إلى مستوى 312ر0 دينار وبقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.

وكان الدولار الأمريكي قد سجل تراجعا أمام بقية العملات الرئيسية خلال تداولات يوم الجمعة الماضي بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت مخيبة للآمال وأضرت بإحتمالات رفع أسعار الفائدة لمرة أخرى خلال العام الحالي.