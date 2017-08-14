انطلقت اليوم الاثنين حافلات تقل مسلحين من (سرايا اهل الشام) ونازحين سوريين من بلدة (عرسال) اللبنانية الحدودية باتجاه سوريا.

وقال الامين العام للصليب الاحمر اللبناني جورج كتانة لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الحافلات ستقوم بنقل المغادرين باتجاه بلدة (فليطة) السورية المجاورة لعرسال ومنها الى بلدة (الرحيبة) في القلمون الشرقي في (ريف دمشق).

واضاف كتانة ان الصليب الاحمر وضع لهذه المهمة 50 متطوعا و15 سيارة لنقل الجرحى حيث سيتم مواكبة المغادرين الى الحدود اللبنانية السورية ليقوم بعد ذلك الهلال الاحمر السوري بتسلم المهمة.

وكان 7777 شخصا من بينهم 1116 مسلحا ينتمون الى هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) قد غادروا قبل اسبوعين منطقة (عرسال) باتجاه منطقة (ادلب) السورية.

وتأتي عمليات مغادرة النازحين والمسلحين من لبنان الى سوريا اثر اتفاق تم التوصل اليه بعد معارك عنيفة وقعت في جرود (عرسال) بين (حزب الله) من جهة و(هيئة تحرير الشام) و(سرايا اهل الشام) من جهة اخرى استطاع (حزب الله) خلالها السيطرة على معظم المواقع التي كانت بيد (النصرة) وانسحاب مقاتلي السرايا.