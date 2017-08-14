شهدت جلسة تداول بورصة الكويت اليوم الاثنين ارتفاعا في مؤشراتها الرئيسية الثلاثة ودخولا واضحا على الاسهم القيادية بعمليات شراء وزيادة لطلبات الشراء مما يعطي انطباعا جيدا لأداء أفضل خلال الفترة المقبلة.

واستمر التركيز خلال الجلسة على الاسهم القيادية مع غياب المضاربة على الشركات الصغيرة الامر الذي يحافظ على مستوى السيولة وتماسك السوق ودعم التداول ويعكس الايجابية في السوق.

ويتابع المتداولون الاعلانات اليومية لنتائج النصف الاول للعام الحالي إذ من الملاحظ ان قرار هيئة أسواق المال بشأن الرقابة اللاحقة على بيانات الشركات سهل عملية تقديم تلك الشركات لبياناتها بشكل اسرع مما كان متبعا في السابق.

وارتفعت السيولة في جلسة اليوم بقيمة بلغت 17.2مليون دينار (نحو56.9 مليون دولار) مقارنة بتداولات أمس التي بلغت 4ر16 مليون دينار (نحو 54.2مليون دولار) بزيادة حوالي مليون دينار (نحو 3.3 مليون دولار) مما يعكس تماسك السوق لاسيما في موسم الصيف.

واهتم المتداولون أيضا خلال الجلسة اعلان اجتماع مجلس ادارة الشركات المدرجة لمناقشة بيانات النصف الاول من العام الحالي اضافة الى اعلان الشركات الموقوفة عن التداول وبعض نتائج الشركات للنصف الاول.

وتصدر قطاع (خدمات استهلاكية) قطاعات البورصة من حيث الارتفاع بنسبة 3ر15 في المئة فيما تصدر قطاع (مواد اساسية) تراجعات القطاعات اليوم بنسبة 8ر5 في المئة.

وكانت شركات (وطني) و(بيتك) و(زين) و(اهلي متحد) و(بنك بوبيان) و(بنك وربة) الأكثر تداولا خلال الجلسة فيما كانت شركات (نور) و(فيوتشر كيد) و(المركز) و(عربي قابضة) و(وربة ت) و(اولى وقود) الاكثر ارتفاعا.

وأقفلت المؤشرات الرئيسية مرتفعة بنحو 1ر13 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6859 نقطة والوزني بواقع 24ر2 نقطة و(كويت 15) 83ر6 نقطة بكمية أسهم بلغت 3ر71 مليون سهم تمت من خلال 3256 صفقة