أعلنت الصين مصدر الدعم الاقتصادي الاول لكوريا الشمالية الاثنين تعليق استيراد الحديد والرصاص وخام هاتين المادتين ومنتجات البحر من هذا البلد طبقا للعقوبات التي فرضتها الامم المتحدة على بيونغ يانغ.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان انه اعتبارا من الثلاثاء "ستحظر كل واردات الفحم والحديد وخام الحديد والرصاص وخام الرصاص والحيوانات البحرية ومنتجات البحر".

واوضحت الوزارة ان الاجراء يأتي "تطبيقا لقرار الامم المتحدة الرقم 2371".

وقامت كوريا الشمالية العام الماضي بتصدير اكثر من 92% من انتاجها الى الصين التي تشكل دعامة اقتصادية ومالية كبيرة للنظام الستاليني الكوري الشمالي.

وكانت الصين العضو الدائم في مجلس الامن، وافقت في السادس اب/اغسطس على مجموعة سابعة من العقوبات الاقتصادية الدولية ضد كوريا الشمالية.

والعقوبات التي جاءت ردا على اطلاق بيونغ يانغ صاروخين بالستيين، قد تكلف بيونغ يانغ مليار دولار سنويا، وتحرمها من موارد مالية اساسية.

وكانت ترامب تخوف من ان يكون للعقوبات "تأثير محدود" على النظام الكوري الشمالي، معتبرا ان على الصين ان تفعل "اكثر بكثير" لممارسة ضغوط على بيونغ يانغ.

في المقابل دعت الصين الجانبين الى "ضبط النفس"، وقال وزير خارجية الصين وانغ يي أن بلاده ملتزمة "100 بالمئة" بتطبيق المجموعة الأخيرة من العقوبات.

وتراجعت الواردات الصينية من كوريا الشمالية بحوالى 7 بالمئة في الاشهر الخمسة الاولى من 2017، بحسب ارقام الجمارك الصينية، بعد وقف الصين شراء الفحم من بيونغ يانغ اواسط شباط/فبراير.