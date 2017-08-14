ذكرت وكالة أسوشييتد برس أن متسللين بثوا حلقات مسربة من مسلسلات شهيرة تذيعها شبكة (إتش.بي.أو) لكن لم يتضمن التسريب الأخير شيئا من مسلسلها الأكثر نجاحا (جيم أوف ثرونز) أو صراع العروش.

وعرض المتسللون الذين اخترقوا شبكة الكمبيوتر في (إتش.بي.أو) معلومات مسروقة لعدة أسابيع كما عرضوا المزيد من الحلقات قبل إذاعتها ومن بينها مسلسل (كيرب يور إنثوسيازم) الذي يحظى بشعبية كبيرة ومن المقرر عودته في أكتوبر تشرين الأول.



وأضافت الوكالة أمس الأحد أن المتسللين حصلوا أيضا على حلقات من مسلسلات (إنسيكيور) و(بولرز) و(ذا ديوس).



وقالت شركة تايم وورنر وهي الشركة الأم لشبكة (إتش.بي.أو) في بيان عبر البريد الإلكتروني إنها ليست "على تواصل مع المتسلل ولن نعلق في كل مرة يكشف فيها عن معلومات جديدة".



وأضافت "ظهرت تقارير على نطاق واسع بحدوث هجوم إلكتروني على (إتش.بي.أو). وقد يواصل المتسلل عرض القليل من المعلومات المسروقة بين الحين والآخر لجذب انتباه الإعلام. لن نكون طرفا في هذه اللعبة".



واعترفت (إتش.بي.أو) بالتسلل الإلكتروني في وقت سابق هذا الصيف وقالت إن اللصوص يسربون المواد المسروقة ويطلبون فدية بملايين الدولارات.