متوسط إنتاج محطتي الشعيبة يعادل 13 الى 14 ميجاواط



أكد رئيس مهندسي صيانة وتشغيل محطات الكهرباء المهندس هيثم العلي اليوم الاثنين انه تمت السيطرة على جميع بقع الزيت في محطتي الزور الشمالية والجنوبية.

وقال العلي في تصريح للصحافيين اليوم الاثنين على هامش فعالية اقامتها الوزارة للتبرع بالدم لموظفي محطة الشعيبة ان بفضل جهود العاملين في الوزارة وتعاون شركات النفط تمت السيطرة على جميع بقع الزيت بالاستعانة بمصدات لمحاصرة والبقع وتنظيف مواقعها.

واضاف العلي ان انخفاض الطاقة الانتاجية في اليومين الماضيين يأتي حرصا على سلامة العاملين في المحطات وكذلك المعدات المستخدمة.

وبسؤاله عن متوسط انتاج محطتي الشعيبة الجنوبية والشمالية قال ان متوسط الانتاج في فترة الصيف ما يعادل 13 الى 14 ميجاواط ويشكل انتاج المحطتين ما يعادل 15 بالمئة‏ من انتاج باقي محطات الدولة بطاقة 1500 ميجاواط.