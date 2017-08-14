أعلن معهد الكويت للأبحاث العلمية اليوم الاثنين حصوله على براءة اختراع ممنوحة من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الامريكي حول إنشاء محطات تحلية المياه بواسطة التجميد.



وأوضح المعهد في بيان صحافي ان براءة الاختراع آنفة الذكر حصل عليها القائم بأعمال مدير تقنيات تحلية المياه بمركز أبحاث المياه التابع للمعهد الدكتور منصور أحمد.

وأضاف ان الاختراع جاء كثمرة للتعاون مع شركة (سولزر كمتيك) السويسرية التي تعد من أكبر الشركات العالمية المختصة في مجال تصميم وتشييد محطات صناعية لأنظمة البلورة بالتجميد.

وأشار الى تنفيذ اختبارات معملية باستخدام وحدة نمطية بغية تقديم الدليل العلمي على الجدوى والمزايا الفنية والاقتصادية للمنظومة المبتكرة وفقا لخطة وجدول زمني أعد مسبقا لتحلية نوعين من المياه المالحة هما مياه بحر الخليج العربي والمياه العادمة المنتجة من محطات تحلية مياه البحر في دولة الكويت.

وذكر ان النتائج أظهرت قدرة المنظومة المبتكرة على رفع نسبة الإنتاج للمياه العذبة لغاية 80 في المئة مع خفض كبير في حجم المياه العادمة.

وأفاد المعهد ان جودة المياه المنتجة متوافقة مع المعايير والمواصفات القياسية النوعية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية مشيرا الى انها كشفت عن عدة مزايا للتقنية المبتكرة مثل قلة استخدام المواد الكيميائية وقلة الترسبات والتآكل وخفض التكلفة الرأسمالية.

وبين ان النظام المسجل ببراءة الاختراع يقترح إمكانية استحداث عدد من النظم الواعدة في مجال معالجة وتحلية المياه منها استحداث نظام التجميد لتحلية مياه البحر.

ولفت الى ان من النظم التي يمكن استحداثها أيضا نظام مترابط بين عمليتي التناضح العكسي والمنظومة المبتكرة لتحلية مياه البحر ونظام مترابط بين المنظومة المقترحة ونظم أخرى للقيام بإنتاج المياه المقطرة والأملاح.

وأشار الى ان من النظم التي يمكن استحداثها كذلك نظام مترابط بين عمليتي المنظومة المقترحة ومحطات التبريد المركزي بهدف تحلية مياه البحر وتبريد الضواحي والمدن السكنية.