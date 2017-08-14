أعلنت مجموعة "اعمار" العقارية الاماراتية الاثنين تحقيق ارباح بلغت اكثر من 770 مليون دولار في النصف الاول من العام 2017 في ظل ارتفاع مبيعاتها بنسبة 22 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه انها حققت في الاشهر الستة الاول من العام الحالي ارباحا بقيمة 2,837 مليار درهم (نحو 772 مليون دولار) مقارنة بارباح بلغت 2,475 (نحو 674 مليون دولار) في النصف الاول من 2016.

واضافت الشركة العملاقة ان مبيعاتها في العام الحالي ارتفعت بنسبة 22 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وبنت "اعمار" في 2016 دار الاوبرا الفخم في دبي حيث تقيم عشرات المشاريع وبينها وسط الامارة و"دبي مول"، اكبر مجمع تجاري في العالم.

وكانت اعلنت في آذار/مارس من العام الماضي عزمها بناء برج جديد في الامارة تناهز كلفته مليار دولار، سيكون اكثر ارتفاعا من برج خليفة الذي افتتح في 2010 وهو اطول برج في العالم.